Voluntariado suma acciones a favor del medio ambiente

Con un sentido profundamente humanista, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado que encabeza la presidenta Dalal Rabban Castell, realizó la presentación oficial de la campaña Dona, Recicla y Suma y la entrega de tapitas de plástico al DIF Estatal, en el vestíbulo de la Jurisprundencia de la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.

Campaña

Esta campaña, en la que el Poder Judicial se suma con compromiso y solidaridad, emana del programa permanente del Sistema DIF Chiapas, con el objetivo de ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad que padecen cáncer, a cubrir gastos de tratamientos, medicamentos y apoyos necesarios, a través de la colecta de tapas de plástico.

Al dar su mensaje, Rabban Castell dio a conocer que se entregaron más de 205 mil tapitas, seis bolsas de PET y cinco bolsas de cartón, gracias al esfuerzo colectivo de todas y todos los trabajadores de esta institución, a la vez de agradecer y reconocer al DIF Chiapas por recibir esta donación y por el apoyo que brindan día con día a las personas en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la directora de Enlace Interinstitucional del Sistema Integral para la Familia DIF Chiapas, Cristal Espinoza Alias, reconoció a nombre de la presidenta del Sistema DIF Chiapas, Sofía Espinosa, y de la directora general, Ana Isabel Granda, el esfuerzo y dedicación que las y los trabajadores del Poder Judicial realizan y les exhortó a que, desde el compañerismo, continúen sumándose por las nobles causas.

A favor del planeta

Durante este evento, intervino el coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Unicach, Hugo Alejandro Nájera Aguilar, quien hizo hincapié sobre la concientización y las ventajas de realizar estas acciones en favor de nuestro planeta. Posteriormente, la jueza del Juzgado Primero Familiar, Norma Acuña Velázquez, señaló la importancia que desde los hogares se contribuya al cuidado del medio ambiente y de las causas en favor de las infancias.

Finalmente, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos por parte de la presidenta del Voluntariado, Dalal Rabann Castell, a la directora de Enlace Interinstitucional del Sistema Integral para la Familia DIF Chiapas, Cristal Espinoza Alias; así como al coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental, Hugo Alejandro Nájera Aguilar, y a la jueza del Juzgado Primero Familiar, Norma Acuña.

De esta manera, el Voluntariado del Poder Judicial de Chiapas trabaja desde el corazón de la justicia, de manera comprometida en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, así como del medio ambiente.