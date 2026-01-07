Volver a Venezuela sigue sin ser opción

En medio de la situación de crisis que vive Venezuela tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses, ciudadanos del país caribeño que residen en Tuxtla Gutiérrez desde hace algunos años aseguraron que volver no es una opción, pues las condiciones de seguridad y económicas siguen siendo las mismas.

Las personas sondeadas por esta casa editorial aseguraron que huyeron de su nación debido a la violencia que vivían, y aunque celebran la captura de su mandatario, revelaron que llevará tiempo ver que Venezuela se recupere en diversos aspectos.

Testimonios

“Sigue siendo peligroso, a pesar de que cayó el líder (Maduro) le siguen otros que también han participado en la inestabilidad del país”, aseguró Christian, ciudadano venezolano que huyó en el 2025 e inició un negocio en la capital tuxtleca.

Señaló a Diosdado Cabello, un militar y político venezolano de ser otro personaje clave en la inestabilidad; Christian agregó que mientras sigan algunos integrantes del actual régimen, Venezuela difícilmente verá el retorno de sus connacionales.

Christian y su familia llegaron a Chiapas junto a un grupo de compatriotas que buscaban mejores condiciones para vivir; al contrario de muchos, su destino nunca fue Estados Unidos sino Canadá, aunque ese objetivo no se logró, asegura que en Chiapas encontró la estabilidad que había buscado.

Ahora a su puesto acuden muchos compatriotas, donde a diario platican de la actual situación que atraviesa su país; muchos de ellos aún tienen familia viviendo allá, “es inevitable no preocuparse por ellos, solamente regresaría por mi madre si me lo pidiera”, expresó otro ciudadano caribeño.

Persiste el temor

Otro joven venezolano, Axel, que trabaja en la ciudad, en el servicio de reparto mediante aplicación, respaldó la opinión sobre el temor que aún persiste en su nación, al tiempo de asegurar que volver solo podría ser posible en unos años más, dependiendo del progreso que se visualice.

La mayoría de los ciudadanos venezolanos, a pesar de que están lejos de su país, aún tienen temor de opinar lo que allá sucede, pues tienen familia.