Votar por capítulos el PEF 2026, sugieren

El dirigente priista en Chiapas, Rubén Zuarth, explicó que la cúpula nacional planteará que la votación del Presupuesto 2026 se realice por capítulos, para tener un análisis a conciencia y trasparente de frente a la ciudadanía.

Y es que dijo, el PRI advierte que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, presentado por el Gobierno Federal, representa un duro golpe para sectores estratégicos del país como la Seguridad, Salud y Educación, al contemplar recortes generalizados.

El mensaje

El dirigente afirmó que se debería reconsiderar la disminución del 19 % en recursos para el rubro de Seguridad, así como en otras aéreas importantes como el Instituto Nacional de Neurología, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En materia educativa, el dirigente priísta dijo que se vienen bajones presupuestales al Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), sumados a las reducciones en Deporte y Cultura, entre otras.

Zuarth Esquinca adelantó que el PRI presentará alternativas durante la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, con el objetivo de revertir los recortes en sectores prioritarios. Privilegiando hacer un análisis por capítulos.

“Defenderemos la Seguridad, la Salud y la Educación de las familias mexicanas. Vamos a debatir con responsabilidad y visión nacionalista”, subrayó.