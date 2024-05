Votemos por la continuidad: Dr. Pepe Cruz

A unos cuantos días de que se lleve a cabo la jornada electoral, en la que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, el Dr. Pepe Cruz, candidato al Senado de la República, invitó a la población a votar por la continuidad porque, en su opinión, es lo que le conviene al país.

A lo largo de este tiempo se han publicado diversas encuestas, y en esas ha salido bien posicionado, Sobre esto, reconoció que el propio Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está bien ubicado por la población y lo otro se puede vincular con el trabajo que se hizo en otras posiciones dentro de la administración estatal. “En todas nos colocan en una ventaja bastante amplia ante los demás competidores”, señaló.

Gira

Mencionó que ha recorrido, al menos, todas las cabeceras municipales y en esos trayectos ha tenido la oportunidad de ser recibido con amabilidad en las viviendas en esta nueva etapa en la que se está buscando el sufragio.

El candidato al Senado puntualizó que la población sabe qué personaje ha trabajado a favor del pueblo, pero, también, conoce a las gentes que cuando quieren gozar de algo van a ofertar otra cosa sin mostrar el trabajo por Chiapas. “Nosotros nos hemos movido para buscar ese apoyo”, agregó.

Continuó: “Que me digan ¿dónde vas a estar y qué se quiere de ti? Y tú tienes la obligación de documentarte qué es lo que vas a hacer para hacerlo bien; yo ya vi cómo es que tenemos que empezar a trabajar”.

Propuesta

En caso de llegar al Senado, remarcó, se buscará impulsar las iniciativas del presidente que no se aprobaron a pesar de que traían justicia social, pues “no están pensando en la población, están pensando en el poder que ellos puedan ostentar”.

El Dr. Pepe Cruz aseguró que conoce los 100 puntos de la estrategia de la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y muchos puntos coinciden con la continuidad, otros con el reforzamiento de iniciativas y el toque personal de la siguiente administración.

Mensaje

Aclaro que si no se garantiza paz y justicia social dentro del movimiento, perdería su esencia. Y lo mismo sucederá, enfatizó, si no está dedicado en atender a los más pobres. “Si no cumple con el ‘no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’, el movimiento va a perder su esencia”, opinó.

Finalmente, una vez que se haya cumplido con atender las iniciativas presidenciales, dijo, vendrían las propuestas de la candidata Claudia Sheinbaum. Para el estado, resaltó, también se trabajará de la mano con Ramírez Aguilar.