Voy a demostrar que no tengo Parkinson: Jiménez

A sus 68 años de edad, don Jorge Jiménez Abarca continúa ejerciendo la profesión de fotógrafo a pesar de haber sido diagnosticado con Parkinson desde hace varios años. Aseguró que la enfermedad no lo detendrá y que su objetivo es demostrar que se puede salir adelante.

Afuera de la Unidad Médica 23 del IMSS, en Tuxtla Gutiérrez, don Jorge tiene instalado un pequeño puesto donde toma fotografías, principalmente para personas que necesitan afiliarse a los servicios médicos.

Comenzó a frecuentar ese lugar cuando la unidad se trasladó a esa zona, y desde entonces ha trabajado de manera provisional e improvisada, siempre pensando en el cliente.

Rutina

“Yo vengo temprano, desde las 7 de la mañana, porque el cliente viene temprano, el que necesita fotos estamos para servirle”, comentó.

Don Jorge relató que fue detectado con Parkinson tras una caída que sufrió cuando cuidaba a su madre, quien también tenía problemas de salud.

Desde entonces ha enfrentado las dificultades propias de la enfermedad, como el olvido y las limitaciones físicas que lo obligan a caminar con bastón; sin embargo, su actitud continúa firme.

Experiencia

“A veces me cuesta, luego se me olvida. Pero yo siempre digo que no tengo. Estoy luchando para demostrar lo contrario”.

Tras más de 40 años como fotógrafo, ha trabajado en escuelas, en el área de comunicación social en distintas dependencias y en estudios fotográficos, también ha montado una docena de exposiciones con el apoyo del Gobierno del Estado.

Firmeza

Ahora, desde su puesto afuera del IMSS sigue trabajando para subsistir, aunque contó que sus ingresos son regulares, apenas lo necesario para vivir. A pesar de ello, no pierde la esperanza ni las ganas de seguir adelante.

El mensaje para las nuevas generaciones de fotógrafos fue no darse por vencidos y siempre luchar por salir sus metas, así como él, que ha demostrado que a pesar de sus complicaciones de salud ha podido seguir.