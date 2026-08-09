VPH tiene relación con al menos 5 tipos de cáncer

El virus del papiloma humano (VPH) es una infección frecuente que puede presentarse en cualquier persona sexualmente activa. Se han identificado más de 200 tipos de VPH, de los cuales alrededor de 14 se conoce tiene una relación estrecha con algunos tipos de cánceres.

De acuerdo con especialistas, la mayoría de las personas entra en contacto con él en algún momento sin darse cuenta, ya que suele desaparecer sin causar síntomas. Sin embargo, algunos tipos pueden permanecer en el organismo y, con el tiempo, generar problemas de salud que es importante conocer para poder atenderlos oportunamente.

Aunque solo una fracción de las infecciones progresa hacia lesiones o cáncer, su amplia circulación en la población explica su relevancia dentro de la salud pública.

Según datos oficiales a nivel mundial, los cánceres asociados al virus del papiloma humano representan alrededor del 5 % del total de casos, con cerca de 620 mil nuevos diagnósticos en mujeres y 70 mil en hombres cada año.

En México, esta situación se traduce en una carga relevante de enfermedad: en 2022 se estimaron más de 15 mil nuevos casos y poco más de siete mil defunciones, principalmente por cáncer de cuello uterino.

Las estrategias de prevención disponibles han demostrado ayudar a reducir el impacto del VPH. De acuerdo con diversos estudios, la inmunización disminuye de manera significativa el riesgo de infección por genotipos de VPH de alto riesgo.

La prevención y la detección temprana juegan un papel fundamental. El uso de métodos de protección y la atención médica oportuna ante cualquier síntoma permiten identificar a tiempo posibles complicaciones y proteger la salud.