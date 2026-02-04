Vuelve a caer helada en San Cristóbal

Pese a que se pronosticaban temperaturas levemente más cálidas para San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este martes se presentó una helada que dejó los carros con una leve capa de escarcha.

Termómetros en la ciudad registraron una temperatura mínima de menos 2.2 grados, como fue el caso de la estación meteorológica Cerrillo Magic. Otros ubicados en campo llegaron a los menos 0.8 grados, así lo señaló la página ChiapasMeteo.

El defensor ambiental, Nicolás Gómez, a través de sus redes, mostró imágenes de la helada en el humedal de La Kisst, en donde, al ser una zona de recarga, la sensación ahí llega a temperaturas de menos cero grados.

Esta helada, indicó Gómez, se debe a los efectos del vórtice polar que afectó, sobre todo, a Estados Unidos, pero cuyos efectos se sintieron en algunas partes de México.

El fenómeno de la escarcha también se observó en municipios cómo Tenejapa, en el que se mantuvo una temperatura mínima de tres grados y máxima de 17.

Ante las bajas temperaturas, Protección Civil (PC) de San Cristóbal realizó patrullaje en distintos puntos, el cual resultó en la atención de una mujer de 40 años originaria de Ocosingo, quien aceptó ser trasladada a un refugio, así lo informó la institución.

Del mismo modo, en Ocosingo trascendió el fallecimiento de una persona en situación de calle, presuntamente a causa de las bajas temperaturas. Al lugar asistieron policías y personal de Protección Civil (PC) del municipio, en donde alrededor de las seis de la mañana se registró una temperatura de cuatro grados, según la plataforma Wunderground.