Vuelve a temblar fuerte; se siente en 9 regiones

Casi a la medianoche de este lunes, un fuerte sismo volvió a sorprender al estado de Chiapas, debido a que la magnitud fue de 5.9 y se sintió el movimiento en nueve regiones de la entidad, informó la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que el epicentro ocurrió a 87 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Revisiones

Una vez que el temblor fue percibido en varias zonas, personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) activó el protocolo para llevar a cabo la verificación y el monitoreo en los municipios.

La dependencia estatal enfatizó que, con base en los datos recabados por el Centro de Monitoreo de Riesgos, el sismo se sintió en nueve regiones.

El temblor fue percibido en el Soconusco Bajo, en la parte Istmo Costa, además de la Frailesca, De los Bosques, De los Llanos, Metropolitana, Valles Zoque, así como las regiones Meseta Comiteca y Altos Tsotsil-Tseltal.

“Hasta el momento, se mantiene el monitoreo permanente en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para identificar posibles afectaciones”, detalló hace unas horas Protección Civil.

En coordinación con autoridades municipales y otras instituciones, se hicieron recorridos en San Cristóbal de Las Casas y otros municipios y no se encontró ninguna novedad en las inspecciones.

Personal del Sistema Estatal de Protección Civil también revisó los espacios médicos y ahí aparecieron: el Hospital Belisario Domínguez del Issste, el Hospital General “XIV de Septiembre” del IMSS y también algunos espacios en Comitán de Domínguez; no hay ninguna novedad.

“Protección Civil Chiapas continúa en coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a cualquier eventualidad y salvaguardar la integridad de la población”, detalló la institución.