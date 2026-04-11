Vuelve el agua al 100 % este fin de semana

Durante el fin de semana quedará restablecido al cien por ciento el servicio de distribución de agua, ante las recientes inconformidades de habitantes de distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez que aún no reciben el servicio de agua, informó el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (Smapa), Juan Luis Paniagua Moguel.

En entrevista, explicó que actualmente ya se tiene un avance significativo en la cobertura y se prevé que entre el sábado y el domingo se logre abastecer la totalidad de las colonias afectadas.

Contexto

El pasado 30 de marzo se presentó una fuga en la línea principal de 48 pulgadas del sistema Ciudad del Agua, la cual abastece entre el 75 y el 80 por ciento de las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Los trabajos de reparación se concluyeron y se restableció el domingo pasado, con lo cual se dio inicio a la distribución, especialmente en las zonas con mayor afectación.

Paniagua Moguel reconoció que aún hay quejas de colonias donde el agua no ha llegado, pero explicó que el proceso es paulatino, ya que al tratarse de un servicio tandeado, las fugas prolongadas provocan que los tanques y tuberías se vacíen, y la recuperación es lenta.

Entre las colonias que han presentado mayor afectación mencionó el Kilómetro 4, Terán y San José Terán, las cuales irán mejorando en el transcurso de la semana.

Otros detalles

El director agregó que, posterior a la reparación de la línea principal, no se han detectado otras fallas en líneas de 36 o 48 pulgadas, sin embargo, reconoció que existen fugas en algunos sectores derivadas de tubos surtidores, las cuales se atienden de manera inmediata.

Respecto a fugas al interior de los domicilios, como la falta de flotadores en cisternas o tinacos, indicó que se hacen notificaciones y, de ser necesario, se aplican sanciones conforme a la ley de aguas del estado de Chiapas.

Finalmente, Juan Luis Paniagua pidió paciencia a la población y subrayó que cualquier reporte de falta de agua podrán hacerlo a través de los canales oficiales del Smapa.