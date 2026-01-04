Vuelve el tapaboca a pesquerías de Tonalá

El sarampión se ha vuelto preocupante en las pesquerías de Tonalá debido que ya se han detectado varios casos; esto ha llevado a que la población esté muy pendiente de las autoridades.

Es el caso de la pesquería de Pueblo Nuevo, el comisariado ejidal, Pablo Ovando, hizo el llamado a la población a que tome sus precauciones usando nuevamente el tapaboca y evitar con ello el contagio.

Hasta cierto punto, dijo el comisariado ejidal, el sarampión si no se le atiende a tiempo puede llegar a ser muy peligroso para cualquier persona y es por ello que se le pide que si tienen tos seca o gripa o dolor de cabeza que de inmediato busquen atención médica para evitar mayores problemas.

Mientras que en la pesquería Paredón el agente municipal del lugar, Humberto Hernández, pidió a los habitantes guardar la calma, protegerse y apartarse de personas enfermas porque de esta forma se evita su proliferación.

Por otro lado, en la pesquería de San Luqueño la Vista ya se han registrado varios casos y es necesario tomar precauciones para evitar que los contagios sigan de manera frecuente.