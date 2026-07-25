Vuelve la mala calidad del aire en la capital

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire, que mantiene un registro constante en la zona metropolitana, ha emitido una alerta naranja por la mala calidad en el ambiente, esto a consecuencia principalmente de la alta concentración de partículas PM2.5.

De acuerdo a los datos, esta tendencia se ha mantenido desde los últimos cinco días, clasificada como una calidad “mala”, con un nivel de riesgo “alto” para la salud de la población, una situación que se ha vuelto recurrente en la región.

Estas micropartículas, que pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio, representan un peligro significativo, sobre todo en periodos de exposición prolongada.

Las condiciones meteorológicas reportadas, con una temperatura de 34 grados centígrados, alta humedad y los vientos, no favorecen la dispersión de los contaminantes, contribuyendo a su acumulación en el valle que rodea la capital chiapaneca.

Grupos vulnerables

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones sobre todo a los grupos más vulnerables, que incluyen a personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y adultos mayores de 60 años; se les sugiere reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.

Para el resto de la población, incluyendo menores de 12 años y gestantes, se indicó que es posible realizar actividades al aire libre, pero se debe estar atento a la aparición de síntomas como fatiga o malestar, tomando descansos y manteniéndose informado sobre la evolución de la calidad del aire a través de los canales oficiales.

La recurrencia de estos episodios de mala calidad del aire se ha vinculado a una combinación de factores, entre los que destacan las quemas de pastizales y forestales en la periferia de la ciudad y municipios colindantes, así como las emisiones vehiculares.