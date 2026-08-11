Vuelve la tradición del alférez

En la traducción de la lengua tsotsil (alperes), el alférez es el personaje mayor de todos los carrerantes y encargado del arreglo del altar entre hojas, palmas y velas, también es el que lleva la santa cruz bandera montada en su caballo, con ropa de carrerante y su respectiva capa.

Es también el que hace pareja con el larinero en la carrera. Es una tradición de los ancestros con rituales sagrados.

Se informó que las actividades de la fiesta de San Bartolomé en Venustiano Carranza empieza el 15 de agosto, con el arreglo de la bóveda y el 16 de agosto da inicio la novena con la celebración de misa y rezos del 16 al 24 de agosto.

Otras actividades

Fran Martínez, del equipo de difusión, informó que el día 24 de agosto a las 4 de la mañana será la celebración del rompimiento a cargo del grupo de coro San Bartolomé. A las 7 de la mañana se llevará a cabo la santa eucaristía, entre otras actividades religiosas.