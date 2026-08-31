Vuelven 1.3 millones de estudiantes a clases

Este lunes oficialmente inició el ciclo escolar 2026-2027; un millón 386 mil estudiantes de educación básica regresarán a las aulas en Chiapas de acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Educación (SE) del estado.

La dependencia estatal informó que del total de la matrícula en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, la cifra asciende a un millón 386 mil 045 alumnos, quienes serán recibidos en 19 mil 250 escuelas distribuidas en toda la entidad.

La plantilla docente para atender este nivel educativo está conformada por 59 mil 229 maestras y maestros a lo largo de las distintas regiones del territorio chiapaneco.

El reporte oficial indica que el nivel preescolar tendrá una matrícula total de 290 mil 973 estudiantes, desglosado en 145 mil 795 hombres y 145 mil 178 mujeres.

En lo que respecta a las primarias, concentra el mayor número de estudiantes inscritos; la cifra asciende a 783 mil 122 alumnos, de los cuales 396 mil 644 son hombres y 386 mil 478 son mujeres.

Para secundaria, se espera la asistencia aproximada de 311 mil 950 jóvenes, integrados por 159 mil 495 hombres y 152 mil 455 mujeres.

Educación media y superior

Además de la educación básica, el sistema educativo estatal atenderá en el nivel medio superior a 212 mil 932 estudiantes, con 105 mil 575 hombres y 107 mil 357 mujeres, distribuidos en mil 709 escuelas y con 14 mil 335 docentes.

En educación superior, se reportan 109 mil 015 alumnos en pregrado y 16 mil 835 en posgrado, aunque la secretaría no detalló la infraestructura ni el personal docente correspondiente a este último nivel.

Con estas cifras, la Secretaría de Educación (SE) de Chiapas da por concluida la fase de inscripciones y confirmó que las condiciones operativas están listas para el arranque del nuevo ciclo lectivo en toda la geografía estatal.