Ante el incumplimiento para otorgar servicios médicos y hospitalización, trabajadores jubilados, pensionados y activos de Petróleos Mexicanos (Pemex), reiniciaron el día de ayer lunes un bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) en Puerto Chiapas, acción que será por tiempo indefinido.

Los manifestantes colocaron mantas en las entradas y salidas de las pipas, tal y como ocurrió el 3 y 4 de noviembre pasado, cuando efectuaron acciones similares y al no haber atención y solución a sus demandas, se vieron obligados a volver a cerrar esas instalaciones.

Afectados

Jorge Ruvalcaba Solís, uno de los representantes de los trabajadores jubilados explicó que las autoridades de Pemex se habían comprometido a reactivar los servicios médicos para ellos y sus familias, pero no ocurrió así y además se suma la falta de medicamentos.

Explicó que en la anterior manifestación acordaron levantar el plantón con el compromiso de que se realizaría el pago a la clínica Santa Fe y se reanudaría la atención, incluidas consultas de traumatología, pediatría y otras especialidades, lo cual no se ha cumplido.

Por ese motivo, desde este lunes, nuevamente retomaron la protesta y con mantas pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en virtud a que “la enfermedad no espera y la vida tampoco”.

Problema

Dijeron que la problemática la vienen enfrentando desde hace dos años, cuando Pemex los dejó en abandono médico, sin medicamentos, tratamientos, insumos, por lo que los trabajadores jubilados y pensionados están en riesgo, ya que muchos de ellos se enfrentan a diversas enfermedades como la hipertensión, diabetes o requieren de hemodiálisis.