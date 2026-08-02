Vuelven a pedir justicia para Cecilia

A más de dos semanas del asesinato de la joven Cecilia Viviana, ocurrido el pasado 22 de julio al interior de la Central de Abasto, locatarios, amigos y familiares continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento puntual de los hechos.

De acuerdo con testimonios, la indignación crece entre quienes conocían a la víctima, al señalar que hasta el momento no se ha logrado la detención de ninguna persona, pese a que existen sospechosos dentro de la investigación.

Los manifestantes hicieron un llamado enérgico y directo, pero respetuoso, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que agilice las indagatorias, brinde resultados concretos y garantice que este crimen no quede impune.

Recalcaron la necesidad de que las autoridades actúen con prontitud y transparencia, a fin de brindar certeza a la familia de Cecilia Viviana y a la sociedad en general, que hoy exige justicia.