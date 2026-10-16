Vuelven a protestar por malos olores de la planta del GBG

Al no haber solución a los fuertes olores que emanan de la planta productora de moscas estériles contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), habitantes, padres de familia y estudiantes de las escuelas de Metapa de Domínguez, realizaron una marcha este jueves para exigir una solución definitiva.

Con mantas y pancartas los manifestantes recorrieron la avenida principal y concluyeron frente a las instalaciones de la misma, luego de que hace poco más de un mes realizaron bloqueos durante casi una semana.

Y es que afirman que los fétidos olores que emanan de esas instalaciones están aún más fuertes, cuando existe un compromiso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de irlos reduciendo paulatinamente.

Postura

Insistieron en que les den una solución definitiva, como lo que sería el cierre o reubicación de la misma, en donde se producen moscas estériles que son enviadas al norte del país para el control del GBG.

Ricardo Flores, uno de los manifestantes, recordó a las autoridades el compromiso que asumieron de “reducir la emisión de malos olores”, aunque la problemática en lugar de solucionarse se ha agravado en detrimento de la salud de los vecinos, sobre todo de los estudiantes, cuyas escuelas se encuentran a unos metros de esa planta.

Los inconformes advirtieron que podrían volver a bloquear las instalaciones y realizar manifestaciones para que las autoridades competentes den una respuesta definitiva para solucionar el problema.

En Metapa de Domínguez también operan las plantas productoras de moscas estériles para el combate de la Mosca del Mediterráneo y Mosca Mexicana de la Fruta, que al igual que la del GBG, lo hacen con inversiones de México y Estados Unidos.