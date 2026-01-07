Vuelven ascensos al volcán Tacaná

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), confirmó que fueron habilitados los ascensos al volcán Tacaná, después de que mejoraron las condiciones por las recientes temperaturas congelantes que se alcanzaron.

La instancia federal exhortó a la población a que soliciten el acompañamiento con prestadores de servicios que están autorizados.

“Es importante informarse ya que es un ecosistema de alta montaña donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina”, remarcó la Conanp.

Para tomar esa determinación, la instancia federal, además de Protección Civil (PC) Municipal de Unión Juárez, hicieron un recorrido para verificar las condiciones del lugar sobre la seguridad y el clima.

Clima

Hace apenas unos días en el sitio se llegaron a reportar hasta -6 °C, sin embargo, ahora hay un mejor panorama que favorece el ascenso, por lo que se deben de seguir las recomendaciones.

Y ahí aparecen: “Consultar con anticipación el pronóstico meteorológico. Contar con preparación física para resistencia y adaptación en alta montaña”.

A eso se le suma tener el equipo ideal para esas actividades, lo cual incluye ropa terminada, calzado adecuado, agua y hasta electrolitos. Es fundamental subir con un guía que esté certificado o que tengan el conocimiento del camino.

Llevarse la basura que se genere y contar con un botiquín de primeros auxilios también son importantes previo al ascenso. “Realizar el registro correspondiente ante la Conanp, al ascender y al descender, y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades locales”, son otras recomendaciones.