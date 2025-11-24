Vuelven las actividades religiosas al municipio

Con el retorno de la tranquilidad en el municipio de Pantelhó, reiniciaron las actividades religiosas, dieron a conocer autoridades y habitantes del municipio ubicado en la región Altos de Chiapas.

De esta manera los lugareños celebran con gran fervor religioso a Santa Catarina, en la comunidad del mismo nombre, actividades que iniciaron el pasado 22 y concluirán este 26 de noviembre.

Violencia en el pasado

La comunidad de Santa Catarina es una de las localidades que vivió más de cerca los hechos de violencia durante las pasadas administraciones de gobierno. Autoridades informaron que para esta celebración religiosa en las carreteras y exterior del poblado se instaló un operativo de seguridad, para resguardo de los feligreses.

Los habitantes de la comunidad esperan una afluencia de 10 mil personas durante los cinco días de esta tradicional celebración, misma que se había suspendido y que hoy vuelve a organizarse.

Además de las actividades religiosas se presentan grupos musicales, el sábado amenizó: Grupo Soberano y este martes 25, día de Santa Catarina, se presenta Sergio Mendívil.