Vuelven multas tradicionales; usarán cámaras

A partir de jueves 16 de octubre las autoridades de Tuxtla Gutiérrez, particularmente de tránsito municipal, volverán a aplicar las multas tradicionales para automovilistas y motociclistas que no respeten el reglamento vial.

El alcalde Ángel Torres Culebro informó que no habrá prórroga del programa “Tuxtla Responsable” y confió en que las personas se sensibilizaron sobre el tema.

A lo largo de tres meses se evitaron las multas tradicionales en la capital y en su lugar se notificaba de forma verbal a la población, sobre todo para impulsar el respeto a las señales de tránsito.

Excepciones

El proyecto no aplicó en cuatro casos: agredir a un agente, manejar en estado de ebriedad, provocar un accidente o estacionarse en lugar prohibido; con esas incidencias sí aplicaron sanciones.

El presidente municipal aclaró que no es el objetivo principal imponer multas para obtener recursos, más bien, que haya acciones que permitan la reducción de los accidentes y generar conciencia vial.

Eso sí, Ángel Torres enfatizó que a partir de este jueves no habrá tolerancia para las personas que incumplan en materia vial. El ayuntamiento compró 100 cámaras corporales que portarán los uniformados para ir grabando algunas infracciones.

Finalmente, comentó que muchos de los accidentes que se han presentado en la ciudad están relacionados con la falta de precaución, y siguen notando que algunos motociclistas insisten en ir en el carril de alta sobre el libramiento Norte.