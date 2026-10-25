Vulnerables docentes ante señalamientos

El hecho de que el Congreso de Chihuahua haya propuesto legislar para que se castigue las falsas acusaciones a docentes podría ser una oportunidad para que Chiapas regule esta conducta que daña a las y los profesores, consideró Joselito López Toalá, docente de la preparatoria 7.

Señaló que la labor educativa se encuentra vulnerable, entre otros factores, por el uso de las redes sociales.

Expuso que estas herramientas han demostrado que pueden mover masas e incluso cambiar el sentido de una nación; sin embargo, advirtió que también tienen “un doble filo”, ya que cuando se señala sin fundamentos se puede acabar con la reputación de un ser humano y con la imagen que se tenía de ciertos sectores de la sociedad.

Más consciencia

“Creo que sí habría que ser mucho más consciente de cómo se usan las redes sociales por parte de quienes señalan. Está bien señalar, está bien denunciar, eso es fundamental, pero qué tanta fuerza tiene esa denuncia, qué tanta fuerza tiene ese señalamiento”, expresó.

López Toalá indicó que los docentes están vulnerables ante las redes sociales, pero consideró necesario que estas existan y que también se denuncie.

Respecto a la propuesta de Chihuahua, recordó que iniciativas similares se han retomado en Chiapas en casos como la Ley Olimpia, por lo que no descartó que la entidad pueda sumarse a esta regulación.

“Estoy de acuerdo en que se señale, que se denuncie, que se castigue a quienes vulneran, en este caso a los estudiantes”, afirmó.

Sin embargo, también consideró que debe castigarse y legislarse en torno a quienes hacen señalamientos falsos o infundados hacia los docentes.

Finalmente, lamentó que muchas veces los maestros se quedan callados por el temor que existe y porque no cuentan con herramientas ni armas para luchar ante una situación que, dijo, cada día crece más.