Persiste brecha de género en el mundo laboral

En la actualidad las mujeres representan el 49.6 % de la población mundial, sin embargo, a pesar de ser la mitad de las personas, sólo el 38.7 % de la fuerza laboral es participación de la mujer. Aunque su presencia en el mundo profesional sigue en aumento, esta tendencia no es tan positiva en los puestos directivos.

Cuando se asienta en la jerarquía empresarial aparece el llamado “techo de cristal”, una barrera invisible que dificulta el que las mujeres lleguen a cargos de responsabilidad, a pesar de tener la misma calificación y méritos que sus compañeros varones.

Lo anterior se dio a conocer durante un conversatorio organizado por el Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en el que participaron investigadoras y catedráticas sobresalientes en sus áreas profesionales.

Se señaló que en Latinoamérica al menos el 43 % de las mujeres deja su carrera después de convertirse en madre, y por lo menos, el 75 % de ellas retoma sus actividades bajo condiciones flexibles de horarios.

Al respecto, la investigadora Karla Salas Alcántara refirió que en la actualidad las oportunidades laborales para las mujeres han incrementado, y afortunadamente hay más empresas socialmente responsables que destinan espacios como guarderías para aquellas trabajadoras que sean madres, pero aún es una tendencia en crecimiento.

Situación

“Muchas mujeres logran retomar sus actividades laborales después de ser madres, bajo horarios bien programados y con la colaboración de sus parejas. Esto no quiere decir que ya no puedan seguir preparándose profesionalmente, no es ni debe ser un obstáculo”, señaló.

Respecto a que la brecha salarial en muchos países es todavía bastante marcada -las mujeres ganan entre el 60 y 70 % de los salarios de los hombres-, la ingeniera Sara Raquel Cruz indicó que en esto influye la cultura y la idiosincrasia de cada país, pero en general se subestima la capacidad de la mujer para un puesto de toma de decisiones, a pesar de que históricamente muchas mujeres han hecho grandes aportaciones en todos los ámbitos.