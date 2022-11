Personas con discapacidad deben integrarse a escuelas

En la consulta infantil y juvenil, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) que registró en 2018 y 2021 temas de derechos humanos, destaca que una de las causas de discriminación en niñas, niños y adolescentes, de 6 a 9 años y de 12 a 17 años, tiene que ver con su condición o discapacidad.

Alfredo Ruanova Ortega, visitador general especializado en Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), comentó que esto refleja el reto de las instituciones educativas públicas y privadas, debido a que muchas veces por desconocimiento, falta de iniciativa y preparación, se presentan agravios contra menores con alguna discapacidad.

Destacó que desde la CEDH trabajan en diversos temas como la sensibilización de maestros y directivos de escuelas para cambiar la perspectiva educativa hacia la inclusión, de cualquier tipo de discapacidad o condición.

Señaló que el maestro es formado para educar y brindar conocimiento, pero debido a que son tantas las aristas que como sociedad se viven, que no solo debe ser educador sino poseer algunas características necesarias que le permitan atender en igualdad de condiciones a personas con diversas condiciones.

En la CEDH ha atendido casos de padres que acuden ante un agravio en una institución educativa y mediante la conciliación se ha logrado reivindicar en el ejercicio de sus derechos a las personas, es decir, para que personas débiles visuales, sordas, invidentes, puedan recibir clases de manera digna.

En términos de educación y discapacidad, una niña, niño o adolescente con discapacidad tiene menos probabilidades de asistir a la escuela que el resto, sobre todo si se suma una condición de pobreza o marginación social, es decir, si es perteneciente a un pueblo indígena, inclusive si es una niña.

La estructura social del Estado mexicano no se hizo de forma adecuada para atender a personas en situación de discapacidad, puesto que hay una infraestructura humana y física, pero que no está preparada para ellas; por ejemplo, se sigue reduciendo la posibilidad de acceder a un edificio y subir una simple escalera, aunque no es solamente eso.

Mencionó que todas las personas estamos cerca de vivir una discapacidad, por lo que la sensibilización y la empatía es sumamente importante, a fin de que las personas que padecen algún tipo de discapacidad se puedan integrar plenamente a todos los espacios, y por lo tanto tanto las instituciones como la sociedad deben trabajar coordinadamente para lograrlo.