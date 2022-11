Promueven campaña de vasectomía sin bisturí

El tercer viernes del mes de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía: este 2022 será el día 18. Se trata de una fecha para promocionar este método anticonceptivo como la mejor opción disponible para hombres que tienen una vida sexual activa y ya no desean tener más hijos.

Si bien el número de pacientes que se someten a este método ha aumentado en los últimos años, todavía existen mitos entre algunos hombres sobre los efectos, pero se han hecho estudios que demuestran que no hay efectos secundarios; por ejemplo, en la producción de testosterona o actividad sexual.

Luis Ignacio Gayosso Gordillo, médico miembro del programa de Vasectomía sin Bisturí, explicó que este método consiste en una cirugía menor: es una incisión pequeña en el escroto, se buscan los conductos deferentes, se cortan y se ligan; se puede hacer en un consultorio.

Detalló que cuando llega el paciente se realiza una valoración preoperatoria para verificar que no haya ninguna complicación para poder encontrar los conductos deferentes. Se hace una exploración, que no haya ningún problema infeccioso local o sistémico, o presencia de una masa tumoral en los testículos, ya que impediría el proceso.

Antes de la operación no se requiere ninguna preparación, no debe hacer ayuno, solo comer algo ligero, rasurar el área, llegar acompañado. La anestesia es local y el procedimiento tarda entre 15 y 20 minutos; no necesita ser internado. Posteriormente sentirá una leve molestia por dos o tres días, para lo que se recetan analgésicos.

“El cuidado crucial es dentro de las primeras cuatro posterior al proceso, se puede ver que el paciente no tenga una complicación, debe guardar reposo absoluto ese tiempo; luego se coloca hielo un rato, después ya puede caminar normal sin hacer grandes esfuerzos”, detalló.

La promoción de la vasectomía sin bisturí se realiza para que el hombre se involucre también en la planificación familiar, no dejarle toda la carga a la mujer. En el 2020, en personas con vida de pareja, solamente el 18 % de los varones se involucraba en la cuestión de un método de planificación.

Esta fecha es una iniciativa que nació en 2013 impulsada por la organización internacional World Vasectomy Day, con el propósito de crear conciencia en la población mundial de la existencia de la vasectomía como una alternativa para los hombres que ya no desean tener más hijos.