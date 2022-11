Atención de adicciones debe ser la correcta

Es importante entender que una persona con un problema de consumo de sustancias psicoactivas, para recibir atención, primero debe ser evaluada, y es por ello que existen los Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-CAPA), donde se encuentran especialistas en adicciones para hacer dicha valoración.

El proceso de una adicción a cualquier sustancia consta de tres diferentes etapas: uso, abuso y dependencia. En la primera no se necesita internamiento, pues con terapia semanal el paciente lo puede superar; en abuso todavía puede ser factible, pero si la valoración arroja una dependencia, sí requiere ser internado.

Yoshuna Díaz Juárez, psicóloga y responsable del Área de Establecimientos Residenciales de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, comentó que en Chiapas también existen los Centros para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), que brindan el servicio gratuito y el único requisito es que el paciente debe acudir por voluntad propia.

La psicóloga señaló que si una familia busca la atención para uno de sus miembros puede entrar a la página de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), para identificar los ocho centros para atención de adicciones que cuentan con certificación nacional en Chiapas.

Censo

De acuerdo con el censo que realizan de manera periódica, tienen el registro de al menos 112 establecimientos residenciales que trabajan apegados a la Norma 028, que es la que regula el funcionamiento de los establecimientos residenciales para tratar adicciones, indicando sobre lo que deben contar para poder prestar la atención.

Los establecimientos, también conocidos como anexos, sí deben cumplir un reglamento basado en dicha norma, aunque es una realidad el que existen muchos que no lo hacen y operan en la clandestinidad, incurriendo en tratos inhumanos, instalaciones no idóneas y tratamientos sin especialistas.

Hizo un llamado a las familias que estén pasando por un problema de consumo de sustancias de uno de sus miembros, que si van a buscar atención de un centro de tratamiento mejor lo investiguen antes de tomar tal decisión, para que no se dejen llevar por los comentarios o el bajo costo.

También, como usuarios tienen derecho de ver todas las instalaciones, porque algunos establecimientos, inclusive, no tienen ni siquiera camas para los pacientes, los baños no son dignos, no hay espacios de esparcimiento, y las familias no se dan cuenta porque no entran y no solicitan sus permisos.