Trabajadores gozarán de cinco puentes este año

Este 2023, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el calendario contempla siete días festivos oficiales no laborables. La legislación establece que los trabajadores no están obligados a trabajar durante los días feriados oficiales, a menos que el patrón lo solicite, pero deberá pagarles el salario diario más lo proporcional al doble.

Como trabajadores formales se debe de saber que la legislación contempla días festivos oficiales y aquellos meramente conmemorativos en el calendario; la diferencia es que no todos son de descanso obligatorio.

Se establece que un día de asueto oficial es no laborable, mientras que el día festivo no oficial es una celebración laica o no.

Algunas fechas oficiales que se celebran entre semana en el calendario se recorren al lunes para aprovecharse como puentes, esto por disposición oficial del Gobierno Federal como una estrategia para fomentar el turismo, debido a que esos días también incluye la suspensión de actividades educativas. A su vez, hay días específicos que mantienen su índole conmemorativo inamovible.

Los días laborales y escolares de descanso obligatorio este año, a partir de febrero, son:

-Lunes 6 de febrero, por el Día de la Constitución Mexicana celebrado el 5 del mismo mes; será el primer puente del año.

-Lunes 20 de marzo, natalicio de Benito Juárez, conmemorado el 21 de marzo; será el segundo puente de 2023.

-Lunes 1 de mayo, por el Día Internacional de los Trabajadores; es el tercer puente del año.

-Sábado 16 de septiembre, celebración de la Independencia de México.

-Lunes 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, cuarto puente de 2023.

-Lunes 25 de diciembre, Navidad, será el quinto puente del año.

Los días de la Semana Santa, según la Ley Federal del Trabajo, no son contemplados como feriados oficiales, es decir, no son de descanso obligatorio para los trabajadores, a menos que se establezca un acuerdo entre el patrón y los empleados para no laborar. Este año comprenderá del 2 al 9 de abril.

Los trabajadores deben tomar en cuenta que ya entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que les permitirá disponer de un mínimo de 12 días libres o más, según la antigüedad en su centro de trabajo; descanso que podrán tomar de forma continua o fraccionada.