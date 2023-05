Colaboran con investigación reconocida en Japón

El investigador reconoció el trabajo y la colaboración de estudiantes e investigadores de la universidad. Cortesía

El Laboratorio de Ecología Evolutiva “Herbario Eizi Matuda” del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), fue parte la investigación “Disparate patterns of niche evolution in the diversification of the Neotropical cycad genus Ceratozamia (Zamiaceae)”, reconocida en la 70 Reunión Nacional de la Sociedad Ecológica de Japón.

El investigador Miguel Ángel Pérez Farrera detalló que esto fue un trabajo de investigación de cinco años y el objetivo principal fue clarificar las relaciones filogenéticas y evolutivas, el momento de las divergencias de grupos y especies, así como la evolución del nicho a lo largo de su historia filogenética.

Para esto colectaron muestras de ADN de especies del género Ceratozamia, que pertenece a un grupo de plantas gimnospermas que no producen semillas sino conos como los pinos, denominados cícadas.

Este grupo de plantas se considera como una de las más primitivas y antiguas que existen en la Tierra; se encuentran en hábitats montañosos climáticamente variados, tanto en México como en Centroamérica.

“Esto se logró utilizando secuencias de ADN de todo el genoma, para lo cual se colectaron muestras de pequeñas hojas de la colección nacional de cícadas en Xalapa, Veracruz, y también se realizaron colectas en campo que fueron procesadas en la Unicach y posteriormente fueron en los laboratorios de Japón”.

Bajo este método los investigadores construyeron un árbol filogenético, un tipo de análisis para ver las relaciones evolutivas de las especies. Estimándose tiempos de separación entre grupos de especies y nichos ancestrales.

Los resultados demuestran que el género Ceratozamia comprende tres grupos principales de especies que se han diversificado desde el Oligoceno (época geológica), con importantes eventos de divergencia durante el Mioceno.

Esto es consistente con la evidencia fósil, por el tiempo estimado para otros grupos de plantas neotropicales y los principales eventos geológicos que dieron forma a la variación topográfica y climática en México.