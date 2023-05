Muchas dudas sobre la Nueva Escuela Mexicana

Si bien es cierto el marco curricular común que conforma la Nueva Escuela Mexicana se ha trabajado a lo largo de la presente administración federal, todavía no hay mucha claridad sobre los nuevos enfoques, lo que tiene en incertidumbre a los docentes sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Así lo aseguró José Luis Zúñiga Basilio, representante de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE).

Indicó que se sabe comenzará aplicarse a partir del próximo ciclo escolar, pero las autoridades educativas han aplazado algunos aspectos, como capacitaciones que se llevarían a cabo según lo marcado ya en el calendario.

Están enfocados en terminar el ciclo escolar porque es probable que esté sujeto a nuevas modificaciones, debido a que pareciera que le están ganando los tiempos a la Secretaría de Educación Pública porque las condiciones en algunos estados no coinciden con los procesos que tienen planteados.

“Vemos con preocupación que no hay la claridad que se esperaba para este tiempo, que se tuviera ya muy claras cada una de las directrices, que las capacitaciones estuvieran bien definidas”.

Se está hablando del plan, pero los programas de estudio de las asignaturas en niveles tan específicos y complejos, como son las telesecundarias en Chiapas, tan trascendentales, todavía no están bien planteados con los profesores.

Comentó que hay disponibilidad de los maestros para implementar la Nueva Escuela Mexicana, porque se plantea para que la enseñanza coincida con las realidades de cada ciudad y comunidad, pero a la vez hay incertidumbre y cierto desánimo porque faltan por especificarse varios factores.

Como docentes dijo que consideran poco viable que cada sexenio se planteen reformas al sistema educativo, ya que cuando todavía no se han terminado de concretar los cambios ya hay nuevos.

Sin duda será todo un reto el nuevo marco curricular. Reiteró que no ven con malos ojos el adaptar la educación, de forma que sea pertinente lo que se enseña al contexto de cada ciudad, y ya no hablar de cosas que los alumnos ya no vuelven a ver en su vida.