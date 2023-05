Pago de PTU no puede ser en especie

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU) es una prestación a la que todo empleador está obligado a cumplir con sus colaboradores. Para las empresas (personas morales), la obligación se genera a partir del primer día hábil de abril y hasta el último día hábil de mayo. Por ley, el pago debe ser en efectivo.

Los trabajadores tienen el derecho de conocer el monto de utilidades que declaró la empresa ante la autoridad fiscal, sobre las utilidades percibidas el año inmediato anterior, para así poder hacer el cálculo del pago que les tocará recibir; en caso de que haya declarado sin utilidades no habrá reparto.

El licenciado en Derecho, José Manuel González Iniesta, comentó que si la empresa dice que no habrá reparto y se niega a dar a conocer su declaración, los trabajadores pueden acudir a un tribunal laboral e interponer un juicio de amparo, o bien, denunciarla directamente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Muchos patrones ejercen malas prácticas, algunas legales y otras no. Cuando no son legales cada trabajador debería demandar ante el tribunal laboral o hacer la denuncia respectiva. Sin embargo, la cultura de la denuncia no es tan alta como debería, por temor a perder el empleo; y si son legales, no habría mucho que hacer.

Una práctica bastante común entre contadores y administradores en las empresas, es que —por orden de los patrones— van gastando las ganancias y reinvirtiéndolas en mobiliario y equipo dentro de la misma empresa, para que declaren pocas y hasta nulas utilidades.

Enfatizó que es un hecho de que la PTU debe pagarse en efectivo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo; está prohibido hacerlo en mercancía o en especie, salvo que el trabajador así lo desee y acepte.

Hay que recordar que del 100 % de las ganancias reportadas por una empresa, 90 % es para el patrón y el 10 % restante para los trabajadores; de eso, la mitad se reparte en partes iguales a excepción de directivos y jefes de área, mientras que el otro 5 % se reparte según al salario y antigüedad.