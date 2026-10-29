Ya hay vuelo directo de Tuxtla a Houston

Chiapas está más conectado con Estados Unidos, debido a que a partir de este 28 de octubre comenzó la operación del vuelo directo de Houston a Tuxtla Gutiérrez y viceversa.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, resaltó que prácticamente se han vendido las salidas hasta el mes de diciembre, hecho que calificó como una buena noticia.

Los viajes se realizarán tres veces por semana, los días miércoles, viernes y domingo. El vuelo salió de Estados Unidos lleno y regresó en condiciones similares.

Siguiente año

Ramírez Aguilar sostuvo: "seguramente el siguiente año ya no van a ser tres veces a la semana, lo vamos a incrementar, el 2027 será un gran año", remarcó. Este proyecto se logró al establecerse acuerdos entre el gobierno local y United Airlines.

Houston, resaltó el gobernador, es un destino que tiene una conexión de 120 vuelos internacionales y 60 al interior de Estados Unidos.

El vuelo, resaltó, permite una mejor conectividad para las personas que quieran conocer Chiapas desde cualquier parte del mundo.

Por eso, dijo, se trabaja para fortalecer los lazos comerciales, turísticos y los de cooperación.

Posturas

Por su parte, Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo, informó que para que Chiapas avance se quiere de tener una conexión directa al mundo y el vuelo a Houston lo es.

Ese lugar, resaltó, ofrece otro nivel en cuanto turismo, comercio y atracción de inversiones se refiere.

Esa ruta permitirá atraer un turismo que es de alto poder adquisitivo; también la población mexicana podrá tener más cerca nuevos destinos y los mismos connacionales que quieran regresar para hacer visitas en Chiapas.