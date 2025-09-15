¿Ya no cobrarán ingreso al MUCH y Planetario?

Las familias del estado ahora podrán ingresar de forma gratuita a las instalaciones del Planetario en Tuxtla Gutiérrez y del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH), a fin de conocer las amenidades que ofrecen estos lugares y poder disfrutar de un rato social.

Requisito

El director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, explicó que las personas solo deben llenar un formato para entrar sin pagar, esto para darle transparencia y la acción no se vaya a malinterpretar.

“Todo chiapaneco o chiapaneca que venga al museo porque no tenga dinero para pagar que entre gratis, porque la ciencia y la tecnología no debe tener un privilegio”, remarcó.

La población que llegue al MUCH, encontrará una ruta para conocer información sobre los dinosaurios, a lo largo de una caminata podrán observar que tienen movimiento, sonido y hasta realidad aumentada. Las visitas se podrán conectar a internet de forma gratuita en este espacio ubicado en el oriente sur de Tuxtla Gutiérrez.

En el laboratorio Kukito tendrán más información acerca de la ciencia, y en las salas interactivas los niños y niñas aprenderán sobre el medio ambiente, física, química y hasta biológica. “Ellos se van con un compromiso social, es lo que más me interesa”, agregó.

Los días para acudir al MUCH son de martes a domingo, en un horario que va de las 9:30 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde, salvo los viernes que las actividades terminan a las 13:00 horas.

Capital humano

El director de la Aditech comentó que la imagen del MUCH ha cambiado de manera considerable, toda vez que ahora se cuenta con un gran capital humano en ambos espacios y eso ha ayudado a las familias a que disfruten de mejor forma.

Para las escuelas, lanzó la invitación a los docentes para que ingresar a la página del museo o del planetario y agendar el espacio para que la comunidad estudiantil visite ambos lugares.

“Nos ha enseñado el gobernador que aquí no es para hacernos ricos, aquí es para ayudar a la gente”, finalizó.