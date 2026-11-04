Ya no más celulares a mitad de clase

El 33.2 % de los docentes que participaron en la Consulta Nacional en Educación Básica sobre el uso y regulación de dispositivos digitales, reportó que ha detectado la toma o difusión de fotografías, audios o videos sin consentimiento y el 29 % identificó situaciones de ciberacoso.

Además, el 78.7 % de los 565 mil 396 que participaron reportó dificultades para recordar la información en sus estudiantes; el 74.8 % dificultades para resolver problemas y el 61.8 % una disminución de la creatividad.

Incluso, 73.3 % observó dificultades para regular las emociones o afrontar situaciones de frustración; el 66.9 % dificultades de lenguaje o comunicación y el 53.3 % una menor interacción presencial.

Opinión de especialista

La psicóloga infantil, Leticia Pérez De la Cruz, comentó que una investigación realizada a niñas y niños de 19 países registró que el uso de pantallas sí tiene un impacto en el desarrollo cognitivo y lingüístico de las infancias, manifestándose con dificultad para concentrarse, irritabilidad y baja capacidad de retención y de socializar.

A su vez, de acuerdo a Gilberto León, especialista en salud visual, en los últimos años se ha registrado una mayor incidencia de casos de estrabismo en niños y jóvenes a causa del uso excesivo de las pantallas digitales a una distancia muy corta.

Los síntomas empiezan con una pequeña endotropía y visión doble por la mala postura al usar los electrónicos a una distancia de 15 centímetros o menos, lo que provoca una fatiga ocular que genera descontrol y descompensación en el ojo.

Regulación

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir de esta semana entraron en vigor las regulaciones sobre el uso de pantallas en educación básica y media superior durante toda la jornada escolar, únicamente para fines educativos.