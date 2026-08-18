Yamil agradece a ERA el impulso al deporte

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el impulso que brinda al deporte y a las nuevas generaciones, a través del Instituto del Deporte y la Juventud, que encabeza Bárbara Altuzar, al promover actividades que fortalecen la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Durante la convivencia con el exbasquetbolista mexicano Eduardo Nájera, Yamil Melgar destacó la importancia de acercar a las nuevas generaciones a figuras que, con disciplina, esfuerzo, constancia y trabajo, se han convertido en ejemplo de que es posible alcanzar grandes metas.

El alcalde señaló que este tipo de proyectos, impulsados por el gobernador Eduardo Ramírez, contribuyen a fomentar la actividad física y estilos de vida saludables, sumándose a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y ayudando a mantener a niñas, niños y jóvenes alejados de los vicios, como el consumo de alcohol y drogas.

Asimismo, reconoció el trabajo de Bárbara Altuzar al frente del Instituto del Deporte y la Juventud y agradeció que Tapachula haya sido elegido para realizar este encuentro con Eduardo Nájera, uno de los primeros mexicanos en abrirse camino en la NBA.

“Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para acercar el deporte a nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó Yamil Melgar.