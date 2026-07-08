Yamil consolida a Tapachula como aliado estratégico

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, participó en la 85.ª Sesión del Consejo Regulador de Marca Chiapas, donde refrendó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de los sectores productivos y la promoción de los productos que distinguen la identidad y calidad del estado.

Durante la sesión, encabezada por Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas, y por Fernando Zepeda Trujillo, presidente del Consejo Regulador de Marca Chiapas, se reconoció el trabajo que impulsa Yamil Melgar para fortalecer esta estrategia en la región Soconusco.

En ese marco, Luis Pedrero destacó que Tapachula ya cuenta con una ventanilla especializada para el registro de productos y servicios Marca Chiapas, acercando este proceso a las y los productores de la región y facilitando su incorporación al distintivo México–Chiapas Original.

“Seguiremos impulsando a nuestras productoras y productores para que más empresas del Soconusco accedan a los beneficios de Marca Chiapas. Acercar este servicio a Tapachula representa una oportunidad para fortalecer la competitividad, abrir nuevos mercados y seguir posicionando el talento de nuestra región”, expresó Yamil Melgar.

Con estas acciones, el edil reafirma el compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para consolidar a Tapachula como un motor del desarrollo económico regional, fortaleciendo la calidad, la identidad y el valor agregado de los productos del Soconusco.

En la sesión también participó Marisol Urbina Matus, directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, así como Dayana Chacón, quinta regidora del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas.