Yamil Melgar : Tapachula, orgullosamente mexicana

Al conmemorar el 202 aniversario de la Federación de Chiapas a México, el presidente municipal Yamil Melgar destacó que Tapachula es orgullosamente mexicana y convocó a niñas, niños y jóvenes a conocer la historia, reconocer el valor de las decisiones colectivas y representar con dignidad a su municipio, a Chiapas y a México.

Yamil Melgar recordó que, mediante un ejercicio de consulta popular, las y los habitantes de la entonces provincia de Chiapas decidieron incorporarse a México. Señaló que este acontecimiento representa una expresión histórica de voluntad popular que, 202 años después, continúa convocando a la unidad y a la construcción de un mejor futuro.

Ante autoridades civiles, militares y educativas, el alcalde resaltó que Tapachula y el Soconusco poseen una historia propia, una cultura vigorosa y una profunda vocación de encuentro. “Desde la frontera sur refrendamos nuestro orgullo como tapachultecos, chiapanecos y mexicanos; seguiremos aportando nuestro trabajo, nuestra cultura y nuestro esfuerzo”, expresó.

Reconocimiento

Yamil Melgar reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez, quienes impulsan una visión que coloca en el centro el bienestar, la seguridad, el desarrollo y la paz. Asimismo, llamó a las nuevas generaciones a valorar el legado de quienes decidieron que Chiapas formara parte de México y a mantener vivo ese compromiso desde Tapachula.

En la ceremonia estuvieron presentes el comandante de la 36 Zona Militar, Nezahualcóyotl Albarrán Mendoza; autoridades de la Guardia Nacional, educativas y de derechos humanos; la presidenta honorífica del DIF Tapachula, María Isabel Pedrero; integrantes del Cabildo, servidores públicos, docentes y estudiantes de la escuela primaria Narciso Mendoza.