El alcalde municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, anunció el arranque del Operativo Interinstitucional de Cercanía Social, con el que el Ayuntamiento y las corporaciones estatales y federales fortalecerán el contacto directo con la ciudadanía. Los recorridos comenzaron en el primer cuadro de la ciudad e incluyen el parque Central, el sendero peatonal, la Plaza de la Tecnología y los mercados.

“Queremos que nuestros policías caminen las calles, escuchando a la gente y manteniendo contacto directo con los comerciantes, trabajadores, visitantes y vecinos”, expresó Melgar Bravo. El edil pidió a los elementos realizar esta labor con respeto, sensibilidad y vocación de servicio para fortalecer la confianza de la población y prevenir conductas delictivas.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Rosario Manuel Alejandro Lluch García, explicó que el operativo da continuidad a la coordinación establecida en la estrategia nacional de seguridad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se suma a Prevenir para el Buen Vivir, estrategia impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Las acciones se mantendrán, al menos, hasta la conclusión del operativo Guadalupe-Reyes, a principios de enero de 2027.

Participan la Policía Municipal de Tapachula, Policía Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), FRIC, Grupo GERI, Operaciones Especiales, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Distrito, con la participación de la Mesa para la Construcción de la Paz y del C5.