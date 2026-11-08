Yamil Melgar entrega cancha de bomberos

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, entregó los trabajos de rehabilitación de la cancha multiusos de Los Bomberos, ubicada sobre la sexta Sur, para brindar mejores condiciones a niñas, niños, jóvenes y familias que utilizan este espacio para practicar deporte y convivir.

Acompañado de Beba Pedrero y su hija Luciana; la sindica Cleo Ortiz; la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann; el ingeniero William Penagos, secretario de Obras Públicas Municipal, así como regidoras y regidores, el alcalde destacó que la recuperación de espacios públicos contribuye a fortalecer la salud, el bienestar y la convivencia comunitaria.

Mensaje

“Estos espacios públicos al final del día generan convivencia, generan energía, generan salud en todos los sentidos”, expresó Melgar ante vecinos, deportistas y representantes del Heroico Cuerpo de Bomberos. Asimismo, señaló que el reforzamiento del alumbrado permite una mayor visibilidad para quienes utilizan la cancha durante la noche.

La secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann, informó que los trabajos comprendieron pintura general, rehabilitación de aros y tableros, así como instalación de luminarias y reflectores, mediante la coordinación con la Secretaría de Obras Públicas Municipal.

La funcionaria resaltó que la conocida “canchita de los bomberos” ha reunido durante años a familias y deportistas, por lo que su rehabilitación atiende una petición ciudadana y devuelve a la comunidad un punto de encuentro para la sana convivencia y la práctica deportiva.