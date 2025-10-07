Yamil Melgar fortalece alianza con Grupo OXXO

En el marco de una reunión de trabajo con integrantes de Grupo OXXO, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reafirmó la colaboración institucional con la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina, destacando su compromiso con el desarrollo económico local.

Durante el encuentro, el alcalde conoció al nuevo gerente de Plaza Costa Istmo, Roberto González, a quien felicitó por su reciente nombramiento y deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, confiando en que la relación entre Grupo OXXO y el Ayuntamiento continuará generando resultados positivos para la ciudadanía.

Asimismo, el edil expresó un reconocimiento especial a Daniel Amaro por el tiempo y la valiosa cooperación que mantuvo con la administración municipal, subrayando su disposición al trabajo conjunto y el impulso a proyectos con impacto comunitario.

Desarrollo local

Acompañado por el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega Pérez, el alcalde Yamil Melgar resaltó que la participación del sector privado es fundamental para seguir impulsando el desarrollo integral de Tapachula, al tiempo que reafirmó su apertura al diálogo y a la construcción de alianzas estratégicas que fortalezcan la economía local, la responsabilidad social y el bienestar colectivo.

“Con aliados como OXXO seguimos construyendo una ciudad más fuerte, competitiva y con oportunidades para todas y todos, por ello refrendamos nuestro compromiso de trabajo conjunto con el sector empresarial que invierte y confía en nuestra ciudad”, concluyó el edil tapachulteco.