Yamil Melgar fortalece la cafeticultura

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la entrega de 700 paquetes de herramientas agrícolas manuales a productoras y productores de café de la zona alta de Tapachula, una acción que fortalece al sector cafetalero y se suma a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de impulsar el desarrollo del campo chiapaneco.

Los apoyos consisten en una mochila aspersora de 20 litros, machete, serrucho para poda, tijera de poda de una mano, lima y un kilogramo de fertilizante foliar, herramientas que permitirán a las y los beneficiarios realizar un mejor manejo agronómico de sus cultivos, fortalecer la productividad de los cafetales y contribuir a una mayor calidad en la producción.

Yamil Melgar destacó que respaldar a las y los cafeticultores es impulsar el bienestar de las familias que viven del campo y reconocer la importancia del café como uno de los principales motores económicos de la zona alta de Tapachula.

En el evento participaron el secretario del Campo municipal, Daniel López Santiago; la coordinadora de Copladem, Julisa Castillejos; el secretario de Bienestar, Francisco Calderón; así como las regidoras Camila Margarita Morales Asencio y Rosa Cortés, y el regidor Edi Alberto García Juárez, quienes refrendaron el compromiso de seguir trabajando en unidad para fortalecer el desarrollo del campo tapachulteco.

Yamil Melgar reiteró que su administración continuará impulsando acciones que brinden más herramientas, mejores oportunidades y mayor bienestar a las familias productoras, convencido de que fortalecer el campo es fortalecer el presente y el futuro de Tapachula.