Yamil Melgar fortalece la participación ciudadana

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la primer sesión informativa de la presentación del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tapachula (Iciplamtap), con la participación de representantes de los sectores productivos, empresariales, sociales y colegios de profesionistas.

Yamil Melgar destacó que en México existen alrededor de 80 institutos municipales de planeación en el país y solamente tres se encuentran en Chiapas. El primero fue creado en Comitán durante la administración municipal del hoy gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; posteriormente se integró el de Tuxtla Gutiérrez y actualmente Tapachula se suma a este modelo de crecimiento ordenado y con visión de largo plazo.

Beneficios

El Consejo Consultivo permitirá que la ciudadanía conozca, analice, cuestione y formule propuestas sobre proyectos sociales, ambientales, urbanos, territoriales, económicos y de gobernanza. También podrá solicitar la participación de servidores públicos municipales para conocer sus programas, evaluar resultados y plantear observaciones que fortalezcan el trabajo institucional.

El director del Iciplamtap, Alejandro Mendoza, explicó que sus integrantes podrán participar en la elaboración de estatutos, el reglamento interior y otros mecanismos que garanticen el funcionamiento y la continuidad del Consejo más allá de los periodos de gobierno. Yamil Melgar precisó que sus aportaciones serán fundamentales para construir la Agenda Estratégica Tapachula 2050, instrumento que establecerá proyectos y prioridades con sustento técnico, respaldo social y continuidad.