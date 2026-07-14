Yamil Melgar fortalece las finanzas de Tapachula

Al encabezar una reunión de trabajo del Gabinete Económico, el presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que una administración con orden, transparencia y estricto apego a la ley fortalece la recaudación municipal y permite ampliar la capacidad del Ayuntamiento para brindar mejores servicios y realizar más obras en beneficio de la población.

Durante la mesa de trabajo, el edil destacó que el Ayuntamiento da seguimiento permanente a los ingresos que generan todas las dependencias con facultades recaudatorias, monitoreando mes con mes su comportamiento para fortalecer las finanzas municipales con responsabilidad y rendición de cuentas.

En ese sentido, señaló que hoy todas las áreas que generan ingresos reportan de manera puntual su recaudación, incluyendo dependencias que en trienios anteriores no registraban ni reportaban ingresos. Explicó que espacios como instalaciones deportivas, centros de convivencia y otros servicios municipales, que antes no eran considerados dentro del seguimiento financiero, hoy son medidos y supervisados para garantizar que cada ingreso sea registrado con honestidad, transparencia y responsabilidad.

Eficiencia administrativa

Asimismo, exhortó a las dependencias involucradas a cumplir cabalmente con la normatividad, privilegiando la legalidad, la eficiencia administrativa y el manejo transparente de los recursos públicos.

A la reunión asistieron la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyng Wong; el secretario de Economía y Turismo, Jorge Vega; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; el secretario de Salud, Dr. Francisco “Pancho” Castillo; el tesorero municipal, Javier Pinto; el director del Iciplamtap, Alejandro Mendoza; el secretario de Sedurbe, Jorge Morales; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras; el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez; el coordinador de Gabinete, Jovani Ruiz Toledo; y el director general de Coapatap, Héctor Lazos.

Finalmente, Yamil Melgar instruyó a las dependencias participantes a mantener este ejercicio permanente de seguimiento y coordinación para consolidar finanzas sanas, transparentes y al servicio de los tapachultecos.