Yamil Melgar fortalece orden administrativo

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una reunión del Gabinete Económico con titulares de las secretarías y áreas involucradas, para dar seguimiento a la organización y reestructuración administrativa del Ayuntamiento, fortalecer la coordinación institucional y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos.

Durante la mesa de trabajo se abordó la revisión de procesos administrativos, la organización de responsabilidades y el seguimiento a las metas de cada dependencia, con énfasis en una gestión ordenada, eficiente y cercana a las necesidades de Tapachula.

Fortalecimiento administrativo

Destacó el alcalde que estos trabajos dan continuidad a las reuniones de seguimiento financiero y evaluación de ingresos de las distintas áreas municipales, mediante las cuales se fortalece el control administrativo, la transparencia y la rendición de cuentas.

El edil exhortó a las y los titulares a mantener una coordinación permanente, actuar con honestidad y responsabilidad, y priorizar acciones que agilicen la atención ciudadana y consoliden las finanzas municipales.

Yamil Melgar reafirmó que el orden administrativo es fundamental para sostener los servicios, impulsar los proyectos municipales y ofrecer mejores resultados a la población. La transformación continúa.