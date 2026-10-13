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Yamil Melgar fortalece orden administrativo

Octubre 13 del 2026
Yamil Melgar, presidente municipal. CP
Yamil Melgar, presidente municipal. CP

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una reunión del Gabinete Económico con titulares de las secretarías y áreas involucradas, para dar seguimiento a la organización y reestructuración administrativa del Ayuntamiento, fortalecer la coordinación institucional y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos.

Durante la mesa de trabajo se abordó la revisión de procesos administrativos, la organización de responsabilidades y el seguimiento a las metas de cada dependencia, con énfasis en una gestión ordenada, eficiente y cercana a las necesidades de Tapachula.

Fortalecimiento administrativo

Destacó el alcalde que estos trabajos dan continuidad a las reuniones de seguimiento financiero y evaluación de ingresos de las distintas áreas municipales, mediante las cuales se fortalece el control administrativo, la transparencia y la rendición de cuentas.

El edil exhortó a las y los titulares a mantener una coordinación permanente, actuar con honestidad y responsabilidad, y priorizar acciones que agilicen la atención ciudadana y consoliden las finanzas municipales.

Yamil Melgar reafirmó que el orden administrativo es fundamental para sostener los servicios, impulsar los proyectos municipales y ofrecer mejores resultados a la población. La transformación continúa.

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