Yamil Melgar fortalece prevención de la violencia

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, se sumó a la campaña promovida por los periodistas Juan González y Arturo Cancino para prevenir y denunciar el acoso sexual y la violencia contra las mujeres en el transporte público.

A esta iniciativa también se incorporó el líder de los transportistas, Abraham Téllez, quien destacó la importancia de colocar calcomanías informativas en las unidades, con los números 9-1-1 para emergencias, 0-89 para denuncias anónimas y la línea digital 961-663-93-40.

Participación

Yamil Melgar señaló que la participación de los medios de comunicación y del sector transportista es fundamental para fortalecer las políticas de protección a las mujeres encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En la actividad participó Dana Maza, directora de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Municipal. Asimismo, se informó que el gobierno municipal ha brindado dos mil 964 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género, mediante orientación, acompañamiento y servicios especializados.

Yamil Melgar reconoció a Juan González, Arturo Cancino y Abraham Téllez por impulsar una campaña que abona a la estrategia de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y contribuye a que las mujeres viajen con mayor seguridad y confianza en Tapachula.