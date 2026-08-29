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ChiapasMirador 4

Yamil Melgar fortalece Prevenir para el Buen Vivir

Agosto 29 del 2026
“La cercanía del fiscal Llaven Abarca y del secretario Aparicio Avendaño fortalece el trabajo que realizamos”, dijo el alcalde. Cortesía
“La cercanía del fiscal Llaven Abarca y del secretario Aparicio Avendaño fortalece el trabajo que realizamos”, dijo el alcalde. Cortesía

El presidente municipal Yamil Melgar fortalece en Tapachula la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, mediante acciones orientadas a atender las causas de la violencia, fomentar la participación ciudadana y construir entornos seguros.

Yamil Melgar destacó que las visitas a Tapachula del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, siempre dejan mensajes positivos, fortalecen la coordinación entre autoridades y permiten avanzar en las tareas de prevención y construcción de paz.

A través de la Secretaría de Igualdad de Género, encabezada por Yolanda Correa González, el Ayuntamiento realiza pláticas y talleres en colonias, capacitación a servidores públicos, promoción de nuevas masculinidades y actividades comunitarias para prevenir las violencias.

“En Tapachula respaldamos la estrategia de nuestro gobernador Eduardo Ramírez. La cercanía del fiscal Llaven Abarca y del secretario Aparicio Avendaño fortalece el trabajo que realizamos para prevenir, atender las causas y brindar mayor seguridad a las familias”, afirmó Yamil Melgar.

Yolanda Correa González señaló que estas acciones se llevan directamente a las comunidades, con la participación de dependencias municipales y comités ciudadanos, para fortalecer una cultura de respeto, igualdad, denuncia y cero violencia.

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