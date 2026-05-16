Yamil Melgar impulsa el deporte y la activación

“Cuando impulsamos el deporte y la activación física, también fortalecemos la salud, prevenimos enfermedades como la diabetes y la hipertensión, y alejamos a nuestra niñez y juventud de las adicciones y los vicios”, expresó el presidente municipal, Yamil Melgar, en el marco de la quinta edición del programa Tapachula se Mueve, realizada en el parque Deportivo Los Cerritos con la participación de estudiantes, docentes y servidores públicos.

Hábitos saludables

En representación del alcalde tapachulteco, la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras Edelmann, dio la bienvenida a las y los asistentes, destacando que estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal para fomentar hábitos saludables, fortalecer la convivencia social y promover el uso de espacios públicos para la activación física de niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

“Queremos una sociedad más activa, participativa y consciente del autocuidado. El deporte transforma vidas, fortalece valores y contribuye a construir entornos más sanos y seguros para todas las familias”, añadió el edil, al reiterar la invitación a la ciudadanía para continuar participando en este tipo de programas.

El Ayuntamiento de Tapachula informó que “Tapachula se Mueve” continuará desarrollándose en distintos puntos del municipio, en seguimiento a las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer el deporte, la recreación y la activación física como herramientas para mejorar la calidad de vida y el desarrollo social de la población.