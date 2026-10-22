Yamil Melgar impulsa la rendición de cuentas

El presidente municipal Yamil Melgar exhortó a las y los titulares de las secretarías del Ayuntamiento a informar detalladamente sobre sus acciones ante las regidoras y los regidores, como parte de la glosa de su Segundo Informe de Gobierno, mediante un ejercicio de respeto y apertura institucional.

Con este ejercicio histórico para el Ayuntamiento, Yamil Melgar impulsa la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, al promover que cada dependencia explique sus resultados y atienda los planteamientos del cuerpo edilicio.

Áreas que han rendido su declaración

En estas jornadas han participado las secretarías de Desarrollo Rural y Fomento Agronegocio, Bienestar Municipal, Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Municipal y Salud Pública Municipal, así como la Dirección General del Iciplamtap.

Las comparecencias se prolongarán hasta la próxima semana con la participación de las secretarías de Educación y Cultura Municipal, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Ecología, Servicios Públicos Municipal, Igualdad de Género, Economía y Turismo, y Juventud y Deporte Municipal.

Las comparecencias se transmiten en vivo por el canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Tapachula, para que la ciudadanía conozca directamente las acciones y resultados de cada área. Con esta apertura, Yamil Melgar reafirma su compromiso con una administración que informa y rinde cuentas a la población.