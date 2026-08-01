Yamil Melgar impulsa la transformación

El presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que la transformación de Tapachula avanza con obras que mejoran la calidad de vida de las familias, siguiendo la visión de desarrollo y bienestar que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez para construir un Chiapas con mejores oportunidades. Durante la inauguración de la pavimentación integral de calles en la colonia Laureles, el alcalde reiteró que su administración trabaja para acercar infraestructura de calidad a las colonias del municipio.

Yamil Melgar destacó que la obra comprende 1,854 metros cuadrados de pavimento hidráulico en 206 metros lineales, además de 446 metros lineales de guarniciones, 806 metros cuadrados de banquetas estampadas, 203 metros lineales de red de drenaje sanitario, 201 metros lineales de red de agua entubada y la instalación de 9 luminarias LED, acciones que fortalecen la movilidad, la seguridad y los servicios básicos para las familias de este sector de la ciudad.

Infraestructura de calidad

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, señaló: “En Tapachula seguimos construyendo obras que transforman la vida de las personas. Cada proyecto se ejecuta con una visión integral para garantizar infraestructura de calidad, mayor seguridad y mejores servicios para las familias”.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Tapachula refrenda su compromiso de continuar impulsando obras que transforman las colonias, fortalecen el desarrollo urbano y elevan la calidad de vida de las y los tapachultecos, en sintonía con la visión de transformación que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez.