Yamil Melgar impulsa un gobierno transparente

En el marco de una reunión de trabajo con integrantes del gabinete, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, exhortó a las y los titulares de las diferentes secretarías del Ayuntamiento a participar de manera responsable en la glosa del Segundo Informe de Gobierno, como un ejercicio de transparencia, legalidad y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Durante el encuentro, el alcalde destacó que su administración mantiene el compromiso de informar con transparencia, objetividad y apego a la legalidad sobre las acciones, programas y resultados alcanzados, fortaleciendo la confianza ciudadana y garantizando el acceso a la información sobre el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones gubernamentales.

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Explicó que la glosa de gobierno, implementada durante su administración, constituye un mecanismo de evaluación y análisis que permite a las y los titulares de las dependencias municipales presentar de manera detallada los avances, resultados y retos de sus respectivas áreas, además de atender los cuestionamientos relacionados con el desempeño de la administración pública municipal.

Asimismo, Melgar Bravo resaltó que, en concordancia con los principios de transparencia y rendición de cuentas promovidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en Tapachula se impulsa una gestión pública abierta, responsable y cercana a la ciudadanía, donde informar sobre los resultados del trabajo gubernamental representa una obligación y un compromiso permanente.

Finalmente, el presidente municipal reiteró a las y los integrantes de su gabinete la importancia de asumir este ejercicio con responsabilidad, profesionalismo y disposición al diálogo, destacando que la rendición de cuentas permite evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, identificar áreas de oportunidad y fortalecer las acciones encaminadas al desarrollo y bienestar de las familias tapachultecas.