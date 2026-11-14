Yamil Melgar invita a aprovechar El Buen Fin

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, invitó a las familias tapachultecas y a los visitantes de Guatemala a disfrutar del Buen Fin 2026, aprovechar las promociones del comercio establecido y conocer la oferta gastronómica y comercial de la ciudad, cuidando siempre la economía familiar.

Bienvenida

Melgar Bravo destacó que Tapachula está lista para recibir a las familias de la región y a nuestros hermanos guatemaltecos, para que disfruten de sus compras, gastronomía y espacios de convivencia, en una ciudad que trabaja para brindar seguridad y confianza a sus habitantes y visitantes.

Asimismo, llamó a aprovechar las ofertas con prudencia: comparar precios, establecer un presupuesto, evitar gastos innecesarios y verificar las condiciones de cada promoción. Recomendó acudir a establecimientos formales y evitar depósitos o transferencias a vendedores desconocidos, para prevenir estafas y proteger el patrimonio familiar.

Beneficios

Por su ubicación en la región fronteriza sur, Tapachula cuenta con un estímulo fiscal que permite aplicar un IVA del ocho por ciento en los establecimientos y operaciones que cumplen los requisitos correspondientes, lo que representa un atractivo adicional para quienes realizan sus compras en la ciudad.

Durante el arranque del Buen Fin en la Perla del Soconusco, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega Pérez, agradeció la participación de los negocios locales y destacó el respaldo de Yamil Melgar para fortalecer las actividades comerciales, impulsar las ventas y generar beneficios para la población.

Promociones

Comerciantes, plazas comerciales, tiendas departamentales y prestadores de servicios se sumaron a esta edición con descuentos y promociones. La programación anunciada también incluye carrera de botargas, festivales gastronómicos, venta artesanal y actividades para toda la familia.

Asistieron los regidores Juan Carlos D’Amiano Solís, Rosa Cortés Rueda, Lucitania Escobar y Bertha Moreno Espinosa; los secretarios de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes Vila; de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Morales; y de Igualdad de Género, Dana Maza.

También participaron José Luis Alvarado, cónsul de México en Tecún Umán; el cónsul de Guatemala en Tapachula; Demetrio Campuzano Sánchez, presidente de ACET; Edgar Santos Carballo, administrador del SAT en Chiapas; Jorge Zúñiga, presidente de la Canaco-Servitur; y Alfredo Gálvez, representante de los comerciantes en Tapachula, entre otros invitados especiales.