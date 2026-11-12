Yamil Melgar llama a inclusión sin discriminación

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, llamó a sumar esfuerzos para construir comunidades más solidarias y respetuosas de los derechos humanos, al participar en el inicio de las Jornadas por la Inclusión y la No Discriminación Tapachula 2026, organizadas por la Secretaría de Gobernación.

En el acto protocolario celebrado en el Centro Multiservicios Comar, el alcalde agradeció la invitación a estas jornadas, que se desarrollan del 11 al 13 de noviembre, y reiteró la disposición del Ayuntamiento para colaborar con las instituciones, organismos internacionales y sociedad civil en la atención digna a personas refugiadas y solicitantes de asilo.

“La atención de este fenómeno requiere sensibilidad, voluntad política y sobre todo trabajo conjunto”, expresó Melgar, al reconocer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para atender los desafíos de la movilidad humana en la frontera Sur.

Solidaridad

El edil destacó que ninguna persona debe ser señalada, excluida o vulnerada por su nacionalidad, origen, condición migratoria, idioma, cultura o situación económica. Señaló que escuchar las experiencias de quienes han tenido que dejar sus países permite mejorar los servicios, reducir los tiempos de atención y fortalecer el trato humanitario.

“Tenemos que atenderlos de forma expedita, segura y sobre todo siempre con dignidad y con respeto”, afirmó el presidente municipal, quien reconoció la labor de Comar, Conapred, Acnur y las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas refugiadas.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, realizó la declaratoria inaugural y refrendó el compromiso del Gobierno de Chiapas con la inclusión y el rechazo a la discriminación y la xenofobia. Destacó el trabajo transversal con los municipios fronterizos para favorecer el acceso a servicios, educación y oportunidades productivas.

Por su parte, Anne-Birgitte Krum-Hansen, representante adjunta de Acnur en México, explicó que estas jornadas forman parte de la Estrategia Nacional México Integra, liderada por Comar y acompañada por Acnur. Subrayó la importancia de combatir los prejuicios que generan barreras para acceder al empleo, la educación y la documentación, y reconoció el apoyo de Unops para su realización.

Gerardo Silva, de Conapred, señaló que las actividades buscan promover comunidades más inclusivas y libres de discriminación para personas solicitantes de asilo, refugiadas y en otros contextos de movilidad humana, mediante la coordinación de instituciones nacionales y organismos internacionales.