Yamil Melgar llama a la cultura de la prevención

El presidente municipal, Yamil Melgar, continúa recorriendo las colonias que han resultado afectadas por las recientes lluvias, dando seguimiento a la visita del gobernador Eduardo Ramírez. El alcalde destacó que estas acciones forman parte de la voluntad de trabajar de manera cercana con la población, sumando esfuerzos para atender las necesidades más urgentes con un enfoque humanista y solidario.

Recorrido

Durante su recorrido, Melgar hizo un llamado a las familias tapachultecas a mantener una cultura de la prevención y la protección civil, cuidando de su integridad y la de sus seres queridos. “La protección civil es tarea de todos, y desde el Ayuntamiento seguiremos acompañando a la ciudadanía para enfrentar juntos los retos que dejan las lluvias”, expresó.

Por su parte, el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez, informó que las precipitaciones continuarán de manera puntual en los próximos días. Recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y medios de comunicación, así como evitar situaciones de riesgo y resguardarse oportunamente.

Trabajo en unidad

El Gobierno Municipal que encabeza Yamil Melgar refrenda su compromiso de seguir trabajando en unidad con el gobernador Eduardo Ramírez, quien con responsabilidad y sensibilidad social sigue fortaleciendo la prevención y la atención de quienes más lo requieren.